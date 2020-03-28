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Коронавирусной инфекцией за сутки заболели 228 россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

За минувшие сутки в России подтвердились 228 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, общее количество случаев инфицирования достигло 1264, заболевшие граждане есть в 62 российских регионах. За сутки выписаны четыре человека, а за все время выздоровело 49 пациентов.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве — 114 человек. На втором месте Московская область — 36 человек. В тройке также Санкт-Петербург, где за сутки 11 человек заболели COVID-19.

Распространение коронавируса началось в декабре 2019 года в Китае. По всему миру выявлено уже более 600 тысяч случаев заболевания COVID-19, больше всего от коронавируса пострадали США, Италия и КНР.

Тема: Распространение коронавируса
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