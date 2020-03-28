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Россиян начнут уведомлять о причинах блокировки карт

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Российские банки и платежные сервисы будут информировать клиентов о причинах блокировки их карт и электронных кошельков, соответствующие поправки к закону «О национальной платежной системе» вступают в силу 28 марта.

Согласно поправкам, в случае приостановлении или прекращении использования клиентом электронного средства платежа оператор обязан в день такого приостановления или прекращения указать причины такого приостановления или прекращения.

Отмечается, что в последнее время участились случаи блокировки денег на личных счетах клиентов без их уведомления и предоставления каких-либо оснований, что в свою очередь иногда приводило к убыткам и другим негативным последствиям.

Карты и кошельки могут быть заблокированы, если у оператора по переводу денежных средств возникло подозрение, что операции проводятся в мошеннических целях или при поступлении жалоб со стороны клиентов.

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