Два новых случая заболевания коронавирусом подтвердили в Новосибирске

Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Новосибирской области. Первая пациентка — дочь женщины, заболевшей после поездки в Великобританию, вторая пациентка привезла вирус из Таиланда, сообщил региональный оперативный штаб.
По данным оперативного штаба на утро субботы, в Новосибирской области выявлено еще два случая заражения коронавирусной инфекцией. Одна пациентка – дочь женщины, вернувшейся 20 марта из Великобритании.
Она встречала мать в Толмачево и на
своей машине отвезла ее домой. В течение
суток находилась с ней в одной квартире,
пока 21 марта мать не госпитализировали
в инфекционную больницу с симптомами
ОРВИ, где ей подтвердили диагноз «коронавирусная
инфекция».
В воскресенье, 22 марта дочь также почувствовала недомогание, на следующий день обратилась к врачу и была госпитализирована на скорой помощи. В субботу получен положительный результат теста на коронавирус.
Вторая пациентка 20 марта вернулась из Таиланда. 23 марта заметила симптомы ОРВИ, обратилась к врачу поликлиники. Врач направил ее в инфекционную больницу. Там у женщины взяли мазок на коронавирус, после чего она написала отказ от госпитализации и уехала домой.
Проживает одна, ни с кем не общалась. В субботу диагноз «коронавирусная инфекция»
подтвержден. Состояние
женщины в настоящий момент удовлетворительное.
Вместе с женщиной одним рейсом летело 165 человек, из них жителей Новосибирской области – 95 человек. Коронавирусная инфекция на территории Новосибирской области в настоящий момент подтверждена у семи пациентов.