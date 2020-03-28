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Два новых случая заболевания коронавирусом подтвердили в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Health

Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Новосибирской области. Первая пациентка — дочь женщины, заболевшей после поездки в Великобританию, вторая пациентка привезла вирус из Таиланда, сообщил региональный оперативный штаб.

По данным оперативного штаба на утро субботы, в Новосибирской области выявлено еще два случая заражения коронавирусной инфекцией. Одна пациентка – дочь женщины, вернувшейся 20 марта из Великобритании.

Она встречала мать в Толмачево и на своей машине отвезла ее домой. В течение суток находилась с ней в одной квартире, пока 21 марта мать не госпитализировали в инфекционную больницу с симптомами ОРВИ, где ей подтвердили диагноз «коронавирусная инфекция».

В воскресенье, 22 марта дочь также почувствовала недомогание, на следующий день обратилась к врачу и была госпитализирована на скорой помощи. В субботу получен положительный результат теста на коронавирус.

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Вторая пациентка 20 марта вернулась из Таиланда. 23 марта заметила симптомы ОРВИ, обратилась к врачу поликлиники. Врач направил ее в инфекционную больницу. Там у женщины взяли мазок на коронавирус, после чего она написала отказ от госпитализации и уехала домой.

Проживает одна, ни с кем не общалась. В субботу диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден. Состояние женщины в настоящий момент удовлетворительное.

Вместе с женщиной одним рейсом летело 165 человек, из них жителей Новосибирской области – 95 человек. Коронавирусная инфекция на территории Новосибирской области в настоящий момент подтверждена у семи пациентов.

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