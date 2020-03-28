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ИКЕА временно закрыла магазины в Новосибирске и Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

ИКЕА закрывает магазины в Новосибирске и Омске с 28 марта по 5 апреля включительно в условиях риска распространения коронавируса в России, сообщила пресс-служба компании.

Решение о закрытии магазинов принято в соответствии с распоряжением местных властей.

Интернет-магазин ИКЕА, бесконтактная доставка и услуга бесконтактного самовывоза товаров из пункта выдачи интернет-заказов продолжают работать.

Президент Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, чтобы сдержать распространение коронавируса в России. 

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