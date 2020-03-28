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Девочка из Новосибирска попала в финал шоу «Голос. Дети»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Наставник Валерий Меладзе в ходе этапа поединки выбрал из 15 своих участников двух финалистов проекта «Голос. Дети».

В финал попали 12-летняя Софья Туманова из Новосибирска и 14-летняя Кристина Силлер их Санкт Петргбурга. В пятерку лучших также вошли София Фоменко, Кирилл Александров и София Бутаменок.

Школьница из Новосибирска запомнилась своим ярким выступлением на этапе слепых прослушиваний, она спела песню «My Mind» американской певицы Yebba, к девочке повернулись все наставники.

Зрителям предстоит увидеть выступления еще троих певиц из Новосибирской области, в команде Полины Гагариной за финал поборется Варвара Глухова и Екатерина Кретова, а от Басты выступит Елизавета Сметанникова.

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