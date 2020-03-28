Первый пациент с коронавирусом умер в Петербурге

Пациент с коронавирусом умер в клинической больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Я хочу вас проинформировать, что буквально сегодня мы потеряли одного человека в больнице имени Боткина. Причина будет выяснена после вскрытия. У нас уже есть одна потеря», — сказал городской глава журналистам.

За минувшие сутки в России подтвердились 228 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Общее количество случаев инфицирования достигло 1264, заболевшие граждане есть в 62 российских регионах.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве — 114 человек. На втором месте Московская область — 36 человек. В тройке также Санкт-Петербург, где за сутки 11 человек заболели COVID-19.