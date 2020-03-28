Греф разъяснил действие нового налога на вклады

Налог с процентов по банковским вкладам свыше миллиона рублей начнут взимать с доходов с 2021 года, его начислят только в 2022 году, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в обращении клиентам, которое распространила пресс-служба кредитной организации.

«Эти решения касаются только процентных доходов, сами вклады налогами, как и раньше, не облагаются, кроме того, этот налог в размере 13% будет распространяться только на доходы, полученные в 2021 году», — пояснил Греф.

Налогообложению подлежит суммарная величина вкладов человека во всех банках, если в совокупности они превышают 1 миллион рублей и в части превышающей 1 миллион рублей, поэтому дробить их нет смысла.

Также Греф отметил, что Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек для клиентов, пострадавших от коронавируса.

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что доходы с инвестиций в облигации и вкладов, превышающие миллион рублей, будут облагаться налогом в 13% в качестве антикризисных мер. По оценке экспертов, под новый налог подпадает 1% вкладчиков.