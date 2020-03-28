НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Греф разъяснил действие нового налога на вклады

Источник:
Sibnet.ru
125 1
Фото: © World Economic Forum

Налог с процентов по банковским вкладам свыше миллиона рублей начнут взимать с доходов с 2021 года, его начислят только в 2022 году, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в обращении клиентам, которое распространила пресс-служба кредитной организации.

«Эти решения касаются только процентных доходов, сами вклады налогами, как и раньше, не облагаются, кроме того, этот налог в размере 13% будет распространяться только на доходы, полученные в 2021 году», — пояснил Греф.

Налогообложению подлежит суммарная величина вкладов человека во всех банках, если в совокупности они превышают 1 миллион рублей и в части превышающей 1 миллион рублей, поэтому дробить их нет смысла.

Также Греф отметил, что Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек для клиентов, пострадавших от коронавируса.

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что доходы с инвестиций в облигации и вкладов, превышающие миллион рублей, будут облагаться налогом в 13% в качестве антикризисных мер. По оценке экспертов, под новый налог подпадает 1% вкладчиков.

Еще по теме
Россиян начнут уведомлять о причинах блокировки карт
Мировая экономика вошла в рецессию
Экономисты призвали ввести в России жесткий карантин
Новосибирские депутаты попросили Мишустина поддержать бизнес
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Греф разъяснил действие нового налога на вклады
•
Коронавирусной инфекцией за сутки заболели 228 россиян
•
НАТО пополнился новым государством
•
Коронавирус убил 16-летнюю девушку
Подробности
•
Расшифровано предсказание Нострадамуса про коронавирус
•
Почему погиб Гагарин: основные версии
•
Налоги и выходные: как Путин остановит коронавирус
•
Законно получить военный билет: зачем нужен юрист
Как это работает
•
Виртуальные путешествия: обзор приложений
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Как найти и купить лекарства онлайн?
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Два новых случая заболевания коронавирусом подтвердили в Новосибирске
Сибирь 28.03.2020 13:18
Первая пациентка с подозрением на коронавирус появилась в Иркутске
Сибирь 28.03.2020 12:32
Количество больных коронавирусом в Бурятии увеличилось до восьми
Сибирь 28.03.2020 12:13
ИКЕА временно закрыла магазины в Новосибирске и Омске
Сибирь 28.03.2020 10:39
Самое популярное
Найден особый механизм заражения коронавирусом
80226
Сбербанк введет новую комиссию за переводы
6345
Вышел дешевый флагман Xiaomi Redmi K30 Pro
5514
Путин попал на видео в желтом защитном костюме
5479
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Греф разъяснил действие нового налога на вклады
•
Коронавирусной инфекцией за сутки заболели 228 россиян
•
НАТО пополнился новым государством
•
Коронавирус убил 16-летнюю девушку
Подробности
•
Расшифровано предсказание Нострадамуса про коронавирус
•
Почему погиб Гагарин: основные версии
•
Налоги и выходные: как Путин остановит коронавирус
•
Законно получить военный билет: зачем нужен юрист
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

ftt-07-077-00777

Все правильно. Предприятия непрерывного цикла работают как работали, а тату салоны и собачьи парикмахерские...

Uynachalnica

Один говорит - нерабочая, другой - рабочая! Куды бедному крестьянину податься? (с)

Nik3316

недавно новость была из США, мужик разбился на самодельной ракете, т.к. не верил что земля круглая, так...

olegsbeglov

А нас даже на нерабочей неделе заставляют работать иначе платить не хотят, думаю не один наш жмот такой....

Иркут 69

Медики, транспорт, муниципальные, коммунальные и оперативные службы (МВД, МЧС, ГИМС, ГПН) работают штатно....