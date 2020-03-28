Цвет волос связали с продолжительностью жизни человека

Специалисты из Кембриджа выяснили, что между цветом волос человека и продолжительностью жизни есть взаимосвязь.

Ученые изучили ДНК нескольких сотен тысяч добровольцев. Оказалось, что половое созревание наступает раньше у людей с темным цветом волос. Результаты были опубликованы журналом Nature Communications.

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Известно, что чем раньше у человека наступает пубертат, тем выше риск развития ряда заболеваний в более позднем возрасте, например, болезней сердечно-сосудистой системы и некоторых типов диабета, которые сокращают продолжительность жизни.

Исследователи предположили, что цвет волос и половое созревание связаны через один гормон, который влияет на пигментацию и взросление человека. Однако для подтверждения такого вывода нужны новые эксперименты.

Ученые отмечают, что ранние сроки полового созревания неразрывно связаны с более высоким риском возникновения заболеваний в позднем возрасте, а темный цвет волос является самым простым признаком, который подтверждает данный риск.