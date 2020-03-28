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Швеция отказалась от борьбы с коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство Швеции отказалось от жесткого карантина, несмотря на угрозу коронавируса. Вместо этого власти выбрали необычную тактику — было решено, что молодое населения страны должно переболеть COVID-19 для выработки коллективного иммунитета.

Количество инфицированных в Швеции уже превысило 2800 человек, 70 из них скончались, пишет газета Aftonbladet. Однако магазины, рестораны и школы по-прежнему открыты, отсутствуют ограничения на передвижение граждан.

Запрещены только массовые мероприятия с участием до 500 человек, пожилым людям рекомендуют оставаться дома. Разрешен въезд в Швецию, на карантин после прибытия отправляют только тех, у кого подтвердилось заражение коронавирусом.

Шведские эпидемиологи считают, что как только здоровые люди переболеют коронавирусом, пандемия утратит силу. До этого момента государство собирается изолировать только «группы риска» — пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Впрочем, в самой Швеции такой подход активно критикуют — многие граждане уже призвали правительство ужесточить меры борьбы с коронавирусом. Ряд ученых заявили, что выбранная тактика может привести к большому количеству смертей.

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