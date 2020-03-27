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Мировая экономика вошла в рецессию

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Sibnet.ru

Мировая экономика вошла в рецессию, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. По ее словам, основная причина падения — пандемия коронавируса.

«Сейчас всем ясно, что мы вошли в рецессию <...> Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью»,— сказала глава МВФ.

Георгиева отметила, что основное беспокойство из-за «внезапной остановки мировой экономики» вызывает риск волны банкротств и увольнений. Они могут подорвать восстановление и даже разрушить структуры общества.

По словам главы МВФ, вызванная пандемией рецессия может оказаться хуже, чем падение мировой экономики в 2009 году. Она также напомнила, что участники G20 уже решили потратить на восстановление мировой экономики более 5 триллионов долларов.

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