Сотрудник Кремля заразился коронавирусом

Один работник администрации президента России заразился коронавирусом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мне известно об одном случае заражения коронавирусом в администрации президента России, я могу подтвердить», — сказал Песков, который уточнил, что инфицированный сотрудник не пересекался с президентом Владимиром Путиным.

Официальный представитель Кремля уточнил, что «это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности, когда участников всех мероприятий с президентом приглашают пройти тесты до этого мероприятия».

Также Песков добавил, что в администрации главы государства принимаются все необходимые санитарные и эпидемиологические меры по противодействию распространению коронавируса нового типа.