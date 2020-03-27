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Сотрудник Кремля заразился коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Один работник администрации президента России заразился коронавирусом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мне известно об одном случае заражения коронавирусом в администрации президента России, я могу подтвердить», — сказал Песков, который уточнил, что инфицированный сотрудник не пересекался с президентом Владимиром Путиным.

Официальный представитель Кремля уточнил, что «это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности, когда участников всех мероприятий с президентом приглашают пройти тесты до этого мероприятия».

Также Песков добавил, что в администрации главы государства принимаются все необходимые санитарные и эпидемиологические меры по противодействию распространению коронавируса нового типа.

Тема: Распространение коронавируса
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