Кремль посоветовал работать на выходной неделе

Режим нерабочих дней введен для снижения контактов между людьми, поэтому удаленная работа в предстоящую неделю приветствуется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Речь не идет о выходных или праздничных днях в классическом понимании этого слова. Этот режим нерабочих дней введен для того, чтобы снизить контакты по максимуму, контакты между людьми,— сказал Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что нет необходимости прерывать рабочий или образовательный процесс, если они организованы дистанционно. Песков добавил, что все предприятия с обязательным циклом работы продолжат работать в обычном режиме.

Президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Данная мера призвана остановить распространение коронавируса нового типа. С 28 марта в Москве закрываются все рестораны, торговые центры, парикмахерские и парки.