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Кремль посоветовал работать на выходной неделе

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Режим нерабочих дней введен для снижения контактов между людьми, поэтому удаленная работа в предстоящую неделю приветствуется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Речь не идет о выходных или праздничных днях в классическом понимании этого слова. Этот режим нерабочих дней введен для того, чтобы снизить контакты по максимуму, контакты между людьми,— сказал Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что нет необходимости прерывать рабочий или образовательный процесс, если они организованы дистанционно. Песков добавил, что все предприятия с обязательным циклом работы продолжат работать в обычном режиме.

Президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Данная мера призвана остановить распространение коронавируса нового типа. С 28 марта в Москве закрываются все рестораны, торговые центры, парикмахерские и парки.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

cre

ЦитатаБанкиры считают, что клиенты просто не поняли суть нововведенийКлиенты как раз всё отлично поняли.

Иркут 69

Дураков нет. Те, кто держит на счетах миллионы, хорошо умеют считать...

-Керя-

Прогрессивный налог не хотят вводить а с усердных граждан которые накопили миллион честным трудом накопили...

Uynachalnica

ЦитатаОтсутствие в публичном пространстве комментариев, разъясняющих порядок, сроки, а главное информацию...

olegsbeglov

А нас даже на нерабочей неделе заставляют работать иначе платить не хотят, думаю не один наш жмот такой....