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Хозяин заразил кошку коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти Бельгии зафиксировали передачу коронавируса нового типа от человека домашнему животному.

«Наши коллеги из ветеринарного факультета в Льеже установили, что кошка, хозяин которой был инфицирован COVID-19, была заражена своим хозяином. Симптомы и факт инфицирования были подтверждены», — пояснил представитель антикризисного штаба Эмманиэль Андре.

При этом специалист подчеркнул, что речь идет об отдельном случае, а не правиле. Тем не менее, природными носителями коронавируса являются именно дикие животные, поэтому обратная передача вполне возможна.

Власти намерены в ближайшее время разработать меры профилактики для владельцев домашних животных, из числа инфицированных коронавирусом.

Тема: Распространение коронавируса
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