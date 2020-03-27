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Борис Джонсон заразился коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Chatham House

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом, об этом он написал в своем Twitter.

Политик рассказал, что у него проявились слабые симптомы: повышенная температура и кашель. Тогда он прошел тесты на коронавирус, они оказались положительными. После этого премьер изолировался дома, продолжая при этом работать.

Джонсон в обращении поблагодарил всех врачей, волонтеров, полицейских, социальных работников и всех, кто ведет борьбу с коронавирусом. Он также призвал соблюдать меры, предписанные медиками.

«Спасибо всем, кто делает то, что делаю я — работает из дома, чтобы остановить распространение вируса от дома к дому. Это путь, следуя которому мы собираемся победить, и победить это вместе», — заявил он.

Накануне стало известно, что COVID-19 заболел принц Чарльз, прямой наследник британского престола. Заболевание у него протекает с умеренными симптомами, поэтому он остается в своем доме вместе с супругой.

Тема: Распространение коронавируса
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