Тилль Линдеманн заболел коронавирусом после тура по России

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн заразился коронавирусом, его госпитализировали, артист находится в отделении интенсивной терапии.

У Линдемана поднялась высокая температура, тест на коронавирус показал положительный результат, сообщает немецкое издание Bild.

Певец недавно провел гастрольный тур по России. Выступление в Москве прошло 15 марта, шоу хотели отменить из-за запрета на мероприятия свыше 5 тысяч человек, но организаторы выступления пошли на хитрость и провели два концерта с меньшей численностью зрителей.

17 марта немецкий музыкант выступил в Новосибирске, позднее концерты прошли в Перми, Казани и Воронеже. Инкубационный период коронавируса составляет около 14 дней, потенциально певец уже мог быть носителем вируса, выступая в России.