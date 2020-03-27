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Загадочного кота впервые засняли на знаменитом плато Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Сайлюгемский нацпарк

Ученые Республики Алтай впервые засняли дикого кота манула на высокогорном плато Укок, где более 20 лет назад нашли мумию древней женщины скифского времени.

Кадры с манулом экологи получили во время экспедиции по подсчету численности снежного барса в Республике Алтай. Специалисты проверили автоматические камеры, установленные ранее на плато Укоу для фиксации снежного барса и других животных.

Всего фотоловушки зафиксировали девятнадцать проходов снежного барса на территории природного парка. Впервые на Укоке были получены фотографии и видео манула. Визуально эксперты насчитали несколько групп сибирского горного козла общей численностью около восьмидесяти голов и девять косуль. Автоматические камеры зафиксировали медведиц с медвежатами, зайцев, лис, сурков и птиц.

«В этом году мы нашли следы снежного барса в двух урочищах плато Укок, где раньше ирбис не фиксировался, взяли одну пробу экскрементов для молекулярно-генетического анализа, проверили тринадцать автоматических камер. Две камеры мы не смогли найти, скорее всего, они находятся под толстым слоем снега, а до одной фотоловушки зимой просто невозможно пробраться, мы проверим их летом», — говорит Леонард Таханов, руководитель учетной группы, работавшей на плато Укок.

Ученые отмечают, что на плато Укок снежный барс стал регистрироваться постоянно. В этом году котят они еще не обнаружили, хотя ожидали их появления, поскольку надеялись, что живущая здесь самка Южанка принесет потомство.

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