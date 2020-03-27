Загадочного кота впервые засняли на знаменитом плато Алтая

Ученые Республики Алтай впервые засняли дикого кота манула на высокогорном плато Укок, где более 20 лет назад нашли мумию древней женщины скифского времени.

Кадры с манулом экологи получили во время экспедиции по подсчету численности снежного барса в Республике Алтай. Специалисты проверили автоматические камеры, установленные ранее на плато Укоу для фиксации снежного барса и других животных.

Всего фотоловушки зафиксировали девятнадцать проходов снежного барса на территории природного парка. Впервые на Укоке были получены фотографии и видео манула. Визуально эксперты насчитали несколько групп сибирского горного козла общей численностью около восьмидесяти голов и девять косуль. Автоматические камеры зафиксировали медведиц с медвежатами, зайцев, лис, сурков и птиц.

«В этом году мы нашли следы снежного барса в двух урочищах плато Укок, где раньше ирбис не фиксировался, взяли одну пробу экскрементов для молекулярно-генетического анализа, проверили тринадцать автоматических камер. Две камеры мы не смогли найти, скорее всего, они находятся под толстым слоем снега, а до одной фотоловушки зимой просто невозможно пробраться, мы проверим их летом», — говорит Леонард Таханов, руководитель учетной группы, работавшей на плато Укок.

Ученые отмечают, что на плато Укок снежный барс стал регистрироваться постоянно. В этом году котят они еще не обнаружили, хотя ожидали их появления, поскольку надеялись, что живущая здесь самка Южанка принесет потомство.