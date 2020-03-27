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Выпуск Comedy Club сняли на удаленке из-за карантина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Уникальный выпуск проекта Comedy Club выйдет в эфир в пятницу, все резиденты выйдут в эфир из дома по видеоссвязи и будут шутить друг про друга на удаленке, сообщает пресс-служба канала ТНТ.

«В спецвыпуске звезды Comedy Club будут общаться с гостями по видеосвязи (их числе Ольга Бузова и Баста), разбираться в прелестях удалёнки (не всё же про плохой интернет шутить), проникать в дома резидентов (с их разрешения, конечно) и смотреть, как они живут. Кроме этого, зрители услышат живое выступление группы USB и отметят вместе с Полиной Гагариной её день рождения», — говорится в анонсе передачи.

На необычный выпуск создатели Comedy решились из-за сложной эпидемиологической обстановки. Жителям Москвы и Московской области рекомендуют не выходить из дома без острой необходимости, чтобы как можно меньше контактировать друг с другом. Ранее Первый канал принял решение снимать программы без зрителей.

Необычный выпуск Comedy Club покажут 27 марта в 21.00 на ТНТ.
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