ЕГЭ перенесли из-за коронавируса

Министерство просвещения перенесло сроки проведения Единого государственного экзамена в связи с распространением коронавируса, об этом сообщается на сайте ведомства.

Проведение ЕГЭ в 2020 году начнется 8 июня. Сроки Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников также сдвинулись — на 9 июня. Ранее с предложением перенести экзамен выступили в Госдуме.

В этом году ЕГЭ должен был пройти в три этапа: досрочный — с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный этап — с 4 сентября по 22 сентября.

На прошлой неделе перенесли сроки досрочного этапа ЕГЭ, его участникам предлагается сдавать экзамены в резервные дни основного периода. По оценке ведомства, ЕГЭ намерены сдавать около 797 тысяч человек, в том числе 692 тысячи выпускников этого года.