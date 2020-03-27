Главврач красноярской больницы заявил, что заболеют 2/3 россиян

Две трети населения переболеют коронавирусом, остановить распространение инфекции можно только с помощью изоляции, сказал в видеообращении главврач Красноярской краевой клинической больницы Егор Корчагин.

«К нам эпидемия придет чуть позже. Самое удручающее, что переболеют, как минимум, две трети всего населения, в том числе и две трети населения Красноярского края, и, скорее всего, этой инфекцией переболеет две трети сотрудников краевой клинической больницы, поскольку до сих пор нет надежных методов лечения и профилактики», — сказал Корчагин.

По его словам, скорость возникновения и передачи инфекции можно затормозить, если все общество будет соблюдать требования, связанные с ограничением мероприятий, касающихся общения друг с другом. Он призвал месяц не контактировать и не посещать массовые скопления людей.

С 30 марта Красноярская краевая клиническая больница будет принимать только пациентов в тяжелом состоянии. В учреждении выделят 72 койки с аппаратами искусственной вентиляции легких для заболевших коронавирусом. Врачи будут жить прямо в больнице.

Госпитализировать будут только при наличии температуры выше 38,5 градуса, гипоксемии и наличии сильной одышки. Пациентов с симптомами легкой степени отправят лечиться дома.

Всего в регионах Сибири коронавирусом заболели 23 человека, из них шестеро уже выздоровели. В Омской и Иркутской областях, Алтайском крае, республиках Тывы и Алтай случаев заражения коронавирусом зарегистрировано с начала эпидемии не было.