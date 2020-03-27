Новосибирские спортсмены застряли в Киргизии

Спортивные команды по плаванию и легкой атлетике из Новосибирской области не могут вылететь из Киргизии, сообщил губернатор Андрей Травников журналистам в пятницу.

«Сегодня на особом контроле ситуация с вывозом группы спортсменов, всего 42 человека, дети и взрослые, находятся в Киргизии, не смогли вылететь в связи с отменой рейсовых маршрутов. Ситуация под контролем, никакой угрозы ни для детей, ни для взрослых нет», — цитирует Травникова «Интерфакс».

По словам губернатора, с правительством Киргизии ведутся переговоры об организации чартерного рейса.

«Ррассматриваются две даты, понятно, что они требуют согласования с властями Киргизии. Ближайшая возможная дата — 30 марта, запасная дата — 5 апреля», — сказал он.