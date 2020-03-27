ГИБДД отменит один штраф из-за коронавируса

ГИБДД из-за ситуации с коронавирусом временно не будет штрафовать водителей, нарушивших сроки регистрации автомобилей, сообщается на сайте МВД России.

Срок регистрации автомобиля составляет 10 суток с момента получения авто в собственность. Если владелец автомобиля подал заявление на регистрацию позднее, ему может грозить штраф от 500 до 5 тысяч рублей или лишение водительских прав.

«От применения мер административного воздействия за нарушение сроков регистрации транспортных средств сотрудникам регистрационных подразделений Госавтоинспекции рекомендовано воздержаться», — говорится в сообщении.

Также Госавтоинспекция переходит на особый режим работы из-за коронавируса. Сотрудники ГИБДД станут реже останавливать автомобилистов для проверок. Кроме того, нахождение водителей в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС будет минимизировано. Для необходимой явки в подразделение ведомства будут назначать конкретные дату и время.

По данным на 27 марта, в России подтверждены 1036 случаев COVID-19. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей.