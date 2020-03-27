Третий летальный исход от коронавируса зафиксирован в России

Число погибших с положительным тестом на коронавирус в России увеличилось до трех, сообщил оперативный штаб в пятницу.

Еще один летальный случай зафиксирован в Москве.

25 марта в Москве умерли два человека, у которых был диагностирован коронавирус. Это пожилые люди 88 и 73 лет.

19 марта скончалась первая пациентка с коронавирусом. Женщине было 79 лет. Но причиной ее смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии, а не пневмония.

По данным на 27 марта, в России 1036 случаев заболевания, 196 зарегистрированы за последние сутки. 45 человек выздоровело.