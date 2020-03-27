Генетики впервые омолодили человеческие клетки

Американские ученые впервые смогли омолодить клетки человека, вернув их к эмбриональному возрасту.

Эксперимент заключался в ядерном перепрограммировании клеток: с помощью специальной РНК исследователи вынуждали клетку производить специальные белки, которые играют важную роль в формировании эмбриональных клеток, пишет журнал Nature.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Ученый рассказал о связи стволовых клеток и рака

Оказалось, что такой процесс может улучшить возрастные признаки, включая восстановление эпигенетических часов, уменьшение воспалительного профиля в хондроцитах и восстановление молодого регенераторного ответа на стареющие стволовые и мышечные клетки.

Однако если воздействие факторов перепрограммирования применяется только временно, а затем останавливается, то клетки возвращаются в исходное состояние. Также перепрограммирование не может стереть возраст клетки.

Ученые отмечают, что в ходе омоложения изменилась картина экспрессии генов — наиболее вредные участки ДНК в молодости сдерживаются контролирующими системами, но с возрастом эти системы ослабевают. Процедура позволила фактически обратить вспять этот процесс.