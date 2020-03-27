Экономисты призвали ввести в России жесткий карантин

Ведущие российские экономисты потребовали ввести жесткий карантин в России для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Заявление опубликовал в Facebook профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ Константин Сонин.

Авторы обращения полагают, что жесткий карантин должен быть объявлен вместо выходной недели. По мнению экономистов, россияне воспримут неделю выходных как каникулы, что приведет к дальнейшему распространению коронавируса.

Одновременно в обращении предлагается масштабно поддержать экономику, банки и граждан на общую сумму в пять-десять триллионов рублей. Поддержка также необходима медикам. Предлагается провести массовое тестирование на коронавирус, отменить санкции.

Обращение подписали 14 известных экономистов. Среди них профессор парижского университета Sciences Po Сергей Гуриев, ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов, профессор Парижской школы экономики Екатерина Журавская, профессор экономики Принстонского университета Олег Ицхоки.