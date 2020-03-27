НАВЕРХ

Новосибирские депутаты попросили Мишустина поддержать бизнес

Источник:
Sibnet.ru
161 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Совет депутатов города Новосибирска обратился к федеральным властям с просьбой поддержать бизнесменов в условиях карантина, сообщается на сайте Горсовета.

«Серьезно пострадала сфера туризма, сфера общественного питания и услуг, многие предприятия, организации и миллионы предпринимателей по всей стране находятся на грани разорения», — говорится в обращении.

Депутаты написали, что необходимо выработать дополнительные меры поддержки, способные обеспечить таким организациям возможность продолжить устойчивую работу в сложившихся непростых условиях.

«Просим Вас разработать на период ограничительных мер, принятых органами государственной власти, механизмы прямой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в виде компенсации субъектам малого и среднего предпринимательства их финансовых потерь», — говорится в обращении.

Еще по теме
Экономисты призвали ввести в России жесткий карантин
Обращение Путина спровоцировало рост закрытия вкладов
Новые «антикризисные» налоги оставят навсегда
Новосибирские депутаты встали на защиту поставщиков «Холидея»
смотреть все
Новосибирск #Деньги #Местная власть
КАРТИНА ДНЯ
•
Число больных COVID-19 в России превысило тысячу человек
•
Третий летальный исход от коронавируса зафиксирован в России
•
Экономисты призвали ввести в России жесткий карантин
•
Обращение Путина спровоцировало рост закрытия вкладов
Подробности
•
Почему погиб Гагарин: основные версии
•
Налоги и выходные: как Путин остановит коронавирус
•
Законно получить военный билет: зачем нужен юрист
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
Как это работает
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
НОВОСТИ СИБИРИ
Ученые нашли растение, защищающее от коронавируса
Сибирь 27.03.2020 16:09
Россиян вывезли спецрейсом из Тайланда
Сибирь 27.03.2020 14:50
Новосибирские депутаты попросили Мишустина поддержать бизнес
Сибирь 27.03.2020 14:30
Теплая ветреная погода установится в Восточной Сибири
Сибирь 27.03.2020 14:18
Самое популярное
Найден особый механизм заражения коронавирусом
79794
Сбербанк введет новую комиссию за переводы
5995
Путин попал на видео в желтом защитном костюме
5244
Вышел дешевый флагман Xiaomi Redmi K30 Pro
5177
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Число больных COVID-19 в России превысило тысячу человек
•
Третий летальный исход от коронавируса зафиксирован в России
•
Экономисты призвали ввести в России жесткий карантин
•
Обращение Путина спровоцировало рост закрытия вкладов
Как это работает
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин приказал перебросить в Италию бригады военных вирусологов
94
США стали лидером по числу зараженных коронавирусом
49
Вице-премьер Белоусов указал виновника обвала цен на нефть
48
План Путина против коронавируса. Главное
42
Владельцы АЗС предупредили о подорожании бензина
41