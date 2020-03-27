Новосибирские депутаты попросили Мишустина поддержать бизнес

Совет депутатов города Новосибирска обратился к федеральным властям с просьбой поддержать бизнесменов в условиях карантина, сообщается на сайте Горсовета.

«Серьезно пострадала сфера туризма, сфера общественного питания и услуг, многие предприятия, организации и миллионы предпринимателей по всей стране находятся на грани разорения», — говорится в обращении.

Депутаты написали, что необходимо выработать дополнительные меры поддержки, способные обеспечить таким организациям возможность продолжить устойчивую работу в сложившихся непростых условиях.

«Просим Вас разработать на период ограничительных мер, принятых органами государственной власти, механизмы прямой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в виде компенсации субъектам малого и среднего предпринимательства их финансовых потерь», — говорится в обращении.