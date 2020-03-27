Теплая ветреная погода установится в Восточной Сибири

Теплая ветреная погода установится в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии на выходных. Воздух прогреется до +12 градусов, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

По Забайкальскому краю преимущественно без осадков, ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -8… -13, при прояснении -17… -22 градуса. Днем +7… +12, местами от 0 до - 5.

По Бурятии местами небольшой снег, ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -6…-11, местами -15… -20 градусов. Днем +3… +8, местами до +13, по северным районам от +3 до -2.

В Иркутской области местами небольшой снег, ветер с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -3… -8, при прояснении -10… -15 градусов. Днем +1… +6, при увеличении облачности 0… -5 градусов, сообщили иркутские синоптики.