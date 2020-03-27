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Теплая ветреная погода установится в Восточной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Теплая ветреная погода установится в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии на выходных. Воздух прогреется до +12 градусов, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

По Забайкальскому краю преимущественно без осадков, ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -8… -13, при прояснении -17… -22 градуса. Днем +7… +12, местами от 0 до -5.

По Бурятии местами небольшой снег, ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -6…-11, местами -15… -20 градусов. Днем +3… +8, местами до +13, по северным районам от +3 до -2.

В Иркутской области местами небольшой снег, ветер с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -3… -8, при прояснении -10… -15 градусов. Днем +1… +6, при увеличении облачности 0… -5 градусов, сообщили иркутские синоптики.

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Зима #Природа #Гео
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Топ комментариев

cre

ЦитатаБанкиры считают, что клиенты просто не поняли суть нововведенийКлиенты как раз всё отлично поняли.

vgbaik

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лачинов

Благородный металл всеми силами противился вывозу его за пределы родной страны.)

Uynachalnica

А мобилизацию будем объявлять? Тогда сможем всех переодеть в ОЗК и противогазы!

Иркут 69

Дураков нет. Те, кто держит на счетах миллионы, хорошо умеют считать...