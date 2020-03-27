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Коронавирус у Льва Лещенко подтвердился

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Olga Stepinsh / CC BY-SA 3.0

Певец Лев Лещенко заражен коронавирусом, он находился в тяжелом состоянии, но сейчас его здоровье улучшилось, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко на Facebook.

«Л.В. (Лев Валерьянович) поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии», — говорится в сообщении.

Проценко уточнил, что в первые сутки после поступления в больницу состояние здоровья Лещенко было тяжелое — у него наросла одышка, поэтому потребовалось лечение в реанимации и подпитка пациента кислородом.

«На сегодняшний день состояние пациента стабильно, и он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», — написал главврач Коммунарки.

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