Резкое потепление придет в Новосибирск

Потепление до 10 градусов придет в Новосибирск в последние дни марта, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«28 и 29 марта будет облачная погода, осадки в виде снега, гололед, ветер до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем температура будет подвышаться до плюс 3-5 градусов», — сказал Ягудин.

В понедельник, 30 марта, осадки прекратятся, будет солнечно и тепло до 4-9 градусов. днем. 31 марта и 1 апреля дневная температура может достичь 5-11 градусов тепла.