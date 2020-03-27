Поражение легких коронавирусом показали на видео

Специалисты из больницы Университета Джорджа Вашингтона смоделировали на видео, как коронавирус COVID-19 поражает легкие человека и какой ущерб при этом наносит.

Для создания 3D-модели использовалась рентгенография реального человека — 50-летнего мужчины, который обратился в больницу с жаром и сухим кашлем. Пациента были вынуждены подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Just spoke to the @GWHospital doctor who helped create this virtual reality rendering, an eye-opening new perspective of what COVID-19 does to a patient's lungs.

This was built from a CT scan of an actual coronavirus patient in DC. Yellow = lung damage.https://t.co/AMLDA2vo7G pic.twitter.com/DRTO9lw66B — Heather Graf (@ABC7HeatherGraf) March 24, 2020

«На видео синяя часть — это нормальное легкое, желтое — это легкое, которое разрушается вирусом. В отличие от пневмонии коронавирус поражает весь орган», — прокомментировал изданию Komonews доктор Кит Мортман.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в конце декабря 2019 года в Китае, к началу марта вирус распространился так широко по миру, что ВОЗ объявила пандемию. По данным на 27 марта, количество зараженных превысило 538 тысяч, более 24 тысяч человек умерли. Наиболее сложная ситуация сейчас сложилась в Италии, США и Испании.