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Жители Приангарья 22 раза нарушили условия самоизоляции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители Иркутской области, находящиеся в условиях самоизоляции, 22 раза нарушили карантин и вышли из дома, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутской области полиция проведет повторные проверки граждан, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Сотрудники МВД еще раз проконтролируют соблюдения ими режима самоизоляции.

Полицейские уже проверили 2,4 тысячи человек и выявили 22 факта нарушения условий самоизоляции. Материалы переданы в органы Роспотребнадзора для принятия мер реагирования. По каждому случаю компетентными органами проводятся проверки.

Полиция также напоминает – за нарушение временно введенных ограничений предусмотрена административная, а в отдельных случаях, уголовная ответственность. Полицейские отметили, что карантин действует 14 дней с момента возвращения из-за рубежа, если у человека отсутствуют симптомы заболевания, режим изоляции прекращает действие.

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