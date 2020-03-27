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Минобороны возведет три инфекционных центра в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минобороны РФ

Минобороны возведет в короткие сроки 16 инфекционных центров, три из них в городах Сибири — Новосибирске, Омске и Улан-Удэ, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

«Строительство планируется выполнить в два этапа: до 30 апреля ввести восемь центров в Одинцове, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске, до 15 мая — завершить строительство оставшихся восьми центров общей емкостью на 800 коек (в том числе в Омске)», — цитирует ТАСС Шойгу.

Шойгу уточнил, что в строительных работах задействованы 4 тысячи человек, 750 единиц техники. Эти работы ведутся круглосуточно.

«Нам нужно сейчас обеспечить скорейшее возведение этих центров, чтобы в случае необходимости наша военная медицина была готова противодействовать инфекции», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин. На строительство этих объектов уже выделено 8,8 миллиарда рублей.

Китайцы построили временный госпиталь для заболевших коронавирусом за десять дней. Он был рассчитан на 1 тысячу коек.

Тема: Распространение коронавируса
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pilot995

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лачинов

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vgbaik

Масок в аптеках нет. Тепловизоров на входе в ТЦ нет. Места, где делают тесты - по пальцам на всю Русь....

Uynachalnica

А мобилизацию будем объявлять? Тогда сможем всех переодеть в ОЗК и противогазы!