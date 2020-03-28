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Фильм дня: «Прогулка»

Источник:
Sibnet.ru
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«Прогулка» — модный и в какой-то степени новаторский фильм Алексея Учителя. Своеобразные съемка и монтаж картины делают зрителя попутчиком главных героев.

Россия, 2003 год, драма, режиссер Алексей Учитель, 16+

В центре сюжета «Прогулки» три персонажа — девушка Ольга, и ее новые знакомые, друзья Леша и Петр. Оля гуляет по Питеру, с ней знакомится молодой человек Леша и, прогуливаясь вместе с девушкой, почти сразу влюбляется в нее. 

Затем к парочке присоединяется Петр, лучший друг Алексея. Сначала грубоватый и подозрительный Петр не разделяет энтузиазма друга, но вскоре тоже влюбляется в Ольгу. Пока соперничество между парнями нарастает, Оля успешно осуществляет свой тайный план.

В фильме интересно все — от главной задумки и съемки до актерской игры. При этом есть ряд моментов, благодаря которым мелодрама получилась особенно привлекательной.

Алексей Учитель загадал очень тонкую загадку. С первых минут становится понятно, что Оля вышла погулять по Питеру не случайно, все ее истории о себе полуправда, но в то же время девушка кажется совершенно искренней и располагает к себе. В финале ждет долгожданное разоблачение — зрителям не просто откроется причина поступков героини, а основательно растолкуется каждый ее шаг. Кстати, финал в итоге остается открытым — для такой ленты это тоже плюс.

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Еще одна особенность фильма «Прогулка» — операторская работа. Благодаря многоплановости, смотря фильм можно, как в виртуальной реальности, ощущать атмосферу Питера и как будто присоединяться к прогулке героев. Иногда даже чувствуется, как быстро идет Оля, и как у нее устали ноги от высоченных каблуков.

В фильме снялись Ирина Пегова, Павел Баршаг и Евгений Цыганов. Рейтинг «Прогулки» IMDb: 7.30

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