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МВД проверит информацию о подбросе наркотиков Лоскутову 11 лет назад

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Служба собственной безопасности ГУ МВД по Новосибирской области проводит проверку после публикации информации, что автору Монстрации Артему Лоскутову подбросили наркотики 11 лет назад, сообщил Sibnet.ru начальник отдела информации ведомства Сергей Щекотин.

Летом 2019 года в The Village вышел материал о людях из разных городов страны, которым полицейские подкинули наркотики. Среди них был организатор Монстрации Артем Лоскутов, которого описал, как ему в 2009 году подбросили пакетик наркотиков по пути из университета. 

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Его осудили за незаконное приобретение и хранение наркотиков и выписали штраф в размере 20 тысяч рублей. Никаких доказательств вины, кроме показаний, задерживающих его полицейских не было. Эта судимость в дальнейшем не дала ему, например, получить визу в США.

Спустя несколько лет, одного из этих полицейских осудили за незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Лоскутов сообщил в соцсетях, что МВД начала проверку по факту подбрасывания ему наркотиков в 2009 году.

«Проводится проверка по факту данной публикации службой собственной безопасности. Срок проверки 30 дней», — сказал Щекотин.

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