Шерегеш закроют досрочно

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса — один из пунктов прекращает деятельность горнолыжных комплексов до особого распоряжения, в том числе и Шерегеша.

Документ вступил в силу в четверг — с момента подписания. В Кузбассе запрещено проведение всех «спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий», запрещено курение кальянов в ресторанах и барах. Приостановлена деятельность ночных клубов и дискотек. Горнолыжные комплексы, в том числе и Шерегеш, будут остановлены 30 марта.

«С 30.03.2020 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить оказание услуг в сфере туризма на территориях горнолыжных комплексов», — говорится в распоряжении.

Сезон 2019/2020 обещал был одним из самых длинных на горнолыжном курорте из-за большого количества выпавшего зимой снега. Ежегодно Шерегеш посещают около 1 миллиона туристов.