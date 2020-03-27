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Шерегеш закроют досрочно

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса — один из пунктов прекращает деятельность горнолыжных комплексов до особого распоряжения, в том числе и Шерегеша.

Документ вступил в силу в четверг — с момента подписания. В Кузбассе запрещено проведение всех «спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий», запрещено курение кальянов в ресторанах и барах. Приостановлена деятельность ночных клубов и дискотек. Горнолыжные комплексы, в том числе и Шерегеш, будут остановлены 30 марта.

«С 30.03.2020 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить оказание услуг в сфере туризма на территориях горнолыжных комплексов», — говорится в распоряжении.

Сезон 2019/2020 обещал был одним из самых длинных на горнолыжном курорте из-за большого количества выпавшего зимой снега. Ежегодно Шерегеш посещают около 1 миллиона туристов.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

pilot995

Про какую правду говоришь или ты фильм вспомнил?

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лачинов

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vgbaik

Масок в аптеках нет. Тепловизоров на входе в ТЦ нет. Места, где делают тесты - по пальцам на всю Русь....

Uynachalnica

А мобилизацию будем объявлять? Тогда сможем всех переодеть в ОЗК и противогазы!