Курс по коронавирус начали преподавать в медицинском вузе

Курс по изучению коронавирусной инфекции запустили в томком СибГМУ, информация будет преподаваться дистанционно, сообщается на сайте учреждения.

«В целях профилактики гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции СибГМУ запускает учебный курс в дистанционном формате для врачей, студентов-медиков и всех, кто интересуется информацией о коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Лекционный блок курса состоит из данных о современной таксономии коронавирусов, патогенетических особенностях вируса, мерах профилактики и лечения. Отдельная лекция посвящена острому респираторному дистресс-синдрому, как осложнению инфекции.

После изучения курса обучаемым предлагают пройти тест для самоконтроля.

Первые случаи коронавирусной инфекции были зарегистрированы в Китае в декабре 2019 года. В январе в КНР началась эпидемия, в феврале эпидемия распространилась на другие страны, а в марте ВОЗ признала ситуацию неконтролируемой и объявила о пандемии.