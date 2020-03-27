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Глава Хакасии контактировал с заболевшей коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба главы Хакасии

Глава Хакасии Валентин Коновалов летел одним рейсом с женщиной, у которой нашли коронавирус, поэтому ушел на самоизоляцию, сообщил губернатор в соцсетях.

В Хакасии два подтверждённых случая заражения коронавирусом. Мужчина прилетел из Германии, а женщина из Италии с пересадкой в Москве. С ней Коновалов летел на одном самолете из Москвы. Вирус у нее определили только на 11 день изоляции.

«Я летел в одном самолёте с женщиной, у которой вчера официально подтвердился коронавирус. Как только это стало известно, я прошел обследование в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора (результат анализа отрицательный), ограничил контакты и ушел на самоизоляцию до воскресенья включительно», — написал Коновалов.

По его словам, он работает дистанционно, находится на круглосуточной связи с замами и министрами, проводит совещания в онлайн-режиме. Обязанности главы исполняет первый заместитель Николай Миронов.

Валентину Коновалову 32 года. Он родился в Охотске, но детство провел в Норильске. Окончил Хакасский госуниверситет им. Катанова по специальности «юриспруденция». В 2007 году вступил в КПРФ, где занимал разные должности. Был депутатом городского совета Абакана. Женат. Трое детей.


Тема: Распространение коронавируса
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