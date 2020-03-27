Обращение Путина спровоцировало рост закрытия вкладов

Российские банки после заявления президента России о введении налогов на проценты по вкладам столкнулись с ростом заявлений о закрытии счетов и снятии наличных денег. Об этом кредитные учреждения сообщили в письме к Центробанку России (ЦБ РФ).
В среду во
время обращения к россиянам по поводу
коронавируса Путин объявил о подоходном
налоге в 13%, который будет взиматься с
процентов по вкладам свыше 1 миллиона
рублей.
По оценкам президента, мера затронет порядка 1% вкладчиков. Поступления от налога в бюджет направят на поддержку семей с детьми, потерявших работу граждан или тех, кто окажется на больничном.
После этого
российские банки столкнулись с ростом
заявлений клиентов о закрытии вкладов
и выдаче наличных денег со счетов.
Банкиры считают, что клиенты просто не
поняли суть нововведений, пишет РБК со
ссылкой на письмо Ассоциации банков
России председателю ЦБ Эльвире
Набиуллиной.
«Отсутствие в публичном пространстве комментариев, разъясняющих порядок, сроки, а главное информацию о плательщиках этого налога создало почву для распространения различных версий и слухов его реализации. И может спровоцировать "набег" на банки, первые признаки которого уже видны», — предупредили авторы письма.
Кроме
разъяснений по поводу налога, банки
попросили ЦБ расширить инструментарий
предоставления ликвидности на случай
ее возможного оттока, связанного с
отсрочкой платежей по кредитам из-за
каникул для пострадавших от коронавируса,
следует из письма:
Участники рынки попросили Центробанк поддержать их и принять ряд мер, в том числе открыть беззалоговые кредитные линии со стороны ЦБ для всех банков страны, а также разработать другие инструменты поддержки.