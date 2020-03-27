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Обращение Путина спровоцировало рост закрытия вкладов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российские банки после заявления президента России о введении налогов на проценты по вкладам столкнулись с ростом заявлений о закрытии счетов и снятии наличных денег. Об этом кредитные учреждения сообщили в письме к Центробанку России (ЦБ РФ).

В среду во время обращения к россиянам по поводу коронавируса Путин объявил о подоходном налоге в 13%, который будет взиматься с процентов по вкладам свыше 1 миллиона рублей.

По оценкам президента, мера затронет порядка 1% вкладчиков. Поступления от налога в бюджет направят на поддержку семей с детьми, потерявших работу граждан или тех, кто окажется на больничном.

После этого российские банки столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Банкиры считают, что клиенты просто не поняли суть нововведений, пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

«Отсутствие в публичном пространстве комментариев, разъясняющих порядок, сроки, а главное информацию о плательщиках этого налога создало почву для распространения различных версий и слухов его реализации. И может спровоцировать "набег" на банки, первые признаки которого уже видны», — предупредили авторы письма.

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Кроме разъяснений по поводу налога, банки попросили ЦБ расширить инструментарий предоставления ликвидности на случай ее возможного оттока, связанного с отсрочкой платежей по кредитам из-за каникул для пострадавших от коронавируса, следует из письма:

Участники рынки попросили Центробанк поддержать их и принять ряд мер, в том числе открыть беззалоговые кредитные линии со стороны ЦБ для всех банков страны, а также разработать другие инструменты поддержки.

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