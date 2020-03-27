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Министр здравоохранения России оценил состояние Льва Лещенко

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © leshchenko_lv, instagram.com/leshchenko_lv

Состояние певца Льва Лещенко, который госпитализирован в Коммунарку с воспалением легких и подозрением на коронавирус, идет на улучшение, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Прежде всего, нужно сказать спасибо коллегам, друзьям, медикам, потому что их усилия привели к положительному результату. Действительно, состояние Льва Валерьяновича улучшилось. Сегодня он не нуждается в высокой кислородной поддержке, поэтому течение заболевания сегодня позволяет нам надеяться на благоприятное завершение и хороший исход», — цитирует Мурашко Первый канал.

Ранее стало известно, что 78-летний Лещенко попал в Коммунарку с подозрение на коронавирус и находится в реанимации на кислородной подпитке. В четверг ряд СМИ и Telegram-каналов, ссылаясь на источники, сообщили, что у артиста подтвердился коронавирус, но официального подтверждения этой информации нет.

По информации Минздрава на 27 марта, число заболевших коронавирусом в России составило 840 человек, выздоровели 38 человек. Считается, что наиболее уязвимы к тяжелым последствиям болезни люди пожилого возраста и те, у кого имеются хронические заболевания.

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