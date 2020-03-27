США стали лидером по числу зараженных коронавирусом

США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом — по данным на утро 27 марта, инфицировано более 85 тысяч человек.

В США коронавирус обнаружен у 85 327 человек, умерли 1 294. В Китае количество зараженных уже несколько дней держится на одном уровне — 81 405 (3 292 летальных исхода). На третьем месте Италия — 80 539 человек инфицировано, 8 215 скончались.

В США больше всего случаев заражения зафиксировали в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Калифорния.

Ситуацию в стране усугубила «серия ошибок и упущенных возможностей», касающихся мер по борьбе с распространением вируса в стране, написала газета The New York Times.