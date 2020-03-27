Четырем жителям Бурятии предварительно подтвердили коронавирус

Четыре человека, контактировавших с семейной четой с коронавирусом, предварительно получили подтверждение о наличии инфекции, сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

В четверг тесты подтвердили наличие коронавируса у двух человек в республике. Это муж и жена, владельцы одной из крупнейших торговых сетей Бурятии «Титан». Вадим Бредний — депутат горсовета Улан-Удэ, в 2017 году вошел в список самых богатых госслужащих России по версии Forbes. По предварительным данным, вирус он и его жена «подхватили» в Европе. Сейчас оба находятся в республиканской инфекционной больнице.

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Глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с обращением к жителям республики, сообщив, что еще еще у четырех контактных лиц также есть первичное подтверждение коронавируса. Пробы проходят дополнительное исследование.

«Еще раз прошу всех воздержаться от посещения публичных мест. Временно прекращается работа детских игровых комнат, кружков, спортивных секций, театров, кинотеатров и кинозалов, ночных клубов… Вводится запрет на проведение любых мероприятий. Свадьбы, юбилеи и прочие подобные мероприятия не должны проводиться», — сказал руководитель региона.

