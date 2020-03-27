Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников

Национальный провайдер Ростелеком открыл свободный доступ к контенту «Лицей» на видеосервисе Wink. Видеоуроки в период вынужденных каникул помогут школьникам подтянуть русский язык алгебру и другие предметы, подготовиться к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.

Бесплатный доступ к контенту из раздела «Ростелеком. Лицей» на Wink открыт до 30 апреля, на время карантина из-за коронавируса. При необходимости этот срок могут продлить.

«Мы собрали видеоуроки с учителями ведущих российских школ, а также тесты и конспекты для закрепления знаний. “Лицей” позволяет учиться онлайн по программе, соответствующей ФГОС, повторять пропущенные или сложные темы, разбираться с домашним заданием без помощи родителей, закреплять знания с помощью тестов и конспектов, готовиться к ОГЭ и ЕГЭ», — рассказал директор офиса перспективных цифровых продуктов массового сегмента «Ростелекома» Кирилл Брылёв.

Чему можно научиться онлайн

В разделе «Лицей» содержатся блиц-курсы из видеоуроков по школьной программе, в том числе позволяющие подготовится к ОГЭ и ЕГЭ.

Каждый урок посвящен одной теме. Он состоит из небольшой лекции преподавателя.

Например, курс «Математика ЕГЭ» состоит из 13 уроков по 6-8 минут. В каждом из них разбираются задачи определенного типа «Текстовые задачи на движение по кругу» или «Текстовые задачи на проценты».

Полезным для поступающих в вузы в 2020 году будет мини-курс «Лайфхаки для успешной сдачи экзаменов». В формате беседы длительностью не больше 16 минут преподаватель рассказывает о тонкостях формата ЕГЭ и ОГЭ, борьбе со стрессом перед экзаменами и ошибках, которые допускали выпускники прошлых лет.

Кроме школьной программы «Лицей» предлагает обучающие познавательные курсы для детей и родителей. Это «Робототехника», «Азбука здоровья», «Виртуальная реальность».

В разделе «Полезные лекции для детей и родителей» есть видеодоклады длительностью 1-2 часа по истории культуры, литература, архитектура, дизайн и философии. Среди них такие нестандартные темы, как почему Гарри Поттер — герой на все времена? Кто такие самураи? Как читать русскую классику и не скучать? Эти лекции разнообразят домашние занятия ребенка или вечера в семье.

Как посмотреть видеоуроки бесплатно

Зайти на сайт видеосервиса Wink или установить приложение Wink на смартфон, телевизор или планшет. Быть абонентом Ростелекома не обязательно — сервис открыт для пользователей любого интернета. А регистрация не требует привязки банковской карты.

Раздел «Курсы для школьников бесплатно» находится на главной странице Wink и на некоторых приложениях — в главном меню. Нужно зайти в раздел и выбрать нужные уроки и лекции. Можно составить список из того, что планируется посмотреть, добавив нужный контент в «Избранное».