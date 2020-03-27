Песню «I’m ok» спели с помощью бутылки, стаканов и тубы от градусника

Солист группы Little Big с музыкальными коллегами показали альтернативное звучание популярной песни «I’m ok», исполнив ее на подручных инструментах, видео опубликовал в Instagram Илья Прусикин.

В новом исполнении задействованы музыкальные продюсеры Любим Хомчук и Виктор Сибринин и лидер Little Big Илья Пусикин. Музыканты сделали аранжировку с помощью пластиковой бутылки, стеклянных стаканов и тубы из-под градусника. Песню поет Прусикин.

Сейчас все артисты группы Little Big находятся на самоизоляции, вместе со своими музыкальными коллегами они сняли большой загородный дом, где вместе живут и работают.