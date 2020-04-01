Управляемость и долговечность: как выбрать летние шины

Настало время переобуваться в летнюю резину. Какие шины выбрать, если в планах покупка новых? Какой рисунок протектора лучше? Как связаны стиль вождения и состав смеси покрышек? Как можно сэкономить? На самые главные вопросы об автомобильных покрышках ответил представитель интернет-магазина «Sezonkoles » Анатолий Серебряков.

При подборе летних шин нужно учитывать, на каких дорогах будет эксплуатироваться машина, какой стиль езды предпочитает ее хозяин, и, конечно, следовать рекомендациям по типоразмеру от автопроизводителя.

Какой рисунок протектора лучше?

Основная задача шины — сцепление с дорогой, рисунок любой шины направлен на то, чтобы увеличить это сцепление. Лучше всего это происходит, когда есть максимальное пятно контакта между шиной и дорогой, объясняет специалист.

У большинства летних шин асимметричный ненаправленный рисунок протектора. Если взглянуть на резину относительно центральной линии, проведенной по середине колеса по окружности, то можно обнаружить, что на каждой половине нанесен рисунок, отличный от противоположной.

Асимметричные направленные протекторы непопулярны. Причина этому кроется в том, что автолюбителю приходится иметь две запаски: правую и левую. Ведь нельзя быть уверенным в том, которое из колес проколется в дороге. Конечно, можно запастись одной покрышкой с ненаправленным протектором. Но ее установка снизит качество, скорость, безопасность вождения. На ближайшей СТО потребуется ремонт пришедшего в негодность колеса и монтаж.

«К несомненным положительным моментам следует отнести высокую управляемость авто в дождливую погоду. В асимметричных шинах по внешней стороне шинах используется более плотный слой резины, поэтому авто способно преодолевать повороты на более высоких скоростях», — уточняет Серебряков.

В свою очередь, чем больше негативный профиль у шины, тем больше воды она может отвести и тем лучше она себя чувствует на влажном покрытии.

Направленный рисунок протектора подразумевает вращение шин только в одном направлении, и именно в эту сторону уходит вода.

Главный плюс симметричного протектора, когда рисунок одинаков относительно центральной оси, — в том, что такие покрышки меньше шумят. Ненаправленный протектор делают на шинах, предназначенных для езды по плохим дорогам, обычно это спецтехника. «У них шашечка, которая дает возможность шине больше зацепиться за какое-то покрытие», — отмечает эксперт.

На скорости 60 километров в час шина по мокрому покрытию из пятна контакта отводит порядка 22 литров воды в минуту.

Как подобрать высоту профиля?

По мнению Серебрякова, при гражданской эксплуатации 99 из 100 водителей не заметят высоту профиля, но низкопрофильная резина требует особого внимания.

«Низкопрофильные шины ставят на авто, которые участвуют в гонках, и там важно, чтобы шина не плавала и было как можно меньше расстояние между диском и дорогой. В городе, с учетом пробок и дорог, эти шины требуют повышенного внимания, потому что если ты не заметил ямку, то шину потерял, она порвется», — объясняет специалист.

Также следует учитывать, что чем ниже профиль, тем шире шина и тем она тяжелее. Это может негативно сказаться на авто.

Но, добавляет Серебряков, высокий профиль на турбовый двигатель мощностью больше 200 лошадиных сил тоже не подойдет. В этом случае есть риск, что диск будет проворачиваться, а шина — стоять на месте.

В любом случае каждый производитель дает рекомендации по подходящему размеру шин и им стоит следовать. Основные параметры — это внешний диаметр шины и ее ширина. Допускается в пределах сантиметра погрешность в ту или иную сторону. Чтобы рассчитать возможную замену, стоит воспользоваться шинным калькулятором.

«Если хотим поставить на машину более широкие шины, то должны уменьшить высоту профиля. Например, будем ставить не 195/65 Р15, а 205/55 Р16. Такая замена равноценна», — приводит пример эксперт.

Он напоминает, что чем шире шина, тем больше будет пятно контакта. Машина будет больше сопротивляться качению, и это приведет к повышенному расходу топлива. Также есть момент, что при повороте руля шина шире, чем штатная, будет задевать какие-то элементы подвески.

Очень важная часть шины — это боковина. У некоторых европейских брендов она настолько мягкая, что ее можно вывернуть руками. Для российского рынка ее усиливают, поскольку на наших дорогах боковина должна держать удар, чтобы не было грыж.

От чего зависят характеристики шины?

Состав резиновой смеси включает порядка 60 компонентов, до 50% их засекречены, рассказывает специалист. Именно от них шины получают те или иные характеристики.

«Например, Michelin гордится тем, что у их шин — самая большая ходимость, то есть они не теряют эксплуатационные свойства за весь период своей жизни», — описывает продукт Серебряков.

Бренд Pirelli, наоборот, сконцентрирован на том, чтобы шина очень хорошо держала дорогу, чтобы водитель мог резко стартовать и резко тормозить, и именно этим характеристикам служит состав их шин. Но ходимость у них меньше, чем у Michelin.

Производители шин тоже следуют современному тренду — борьба за экологию. Практически все добавляют в шины силику, которая улучшает экономические показатели шины в пересчете расхода топлива на километр.

От ингредиентов резиновой смеси будет зависеть и шумность шин. Причем производители не считают этот параметр важным — он стоит на восьмом месте из десяти.

Тому, кто хочет тихую шину, представитель Sezonkoles рекомендует брать покрышку из мягкой резины, также у шины должен быть минимальный негативный профиль и минимальное количество ламелей, рисунков.

Как сэкономить при покупке шин?

«Если есть желание взять шину от мирового производителя, но хочется сэкономить, то можно рассмотреть суббренды известных марок. Как правило, это шины с прошлогодним рисунком или упрощенным составом резиновой смеси», — советует представитель Sezonkoles.

У Continental суббренд — Matador, у Pirelli — Formula, у Michelin — Tigar, у Hankook — Laufenn. Только у Bridgestone нет более дешевого аналога.

Специалист предлагает присмотреться к корейским шинам Hankook, которые набирают популярность в России. В Корее часто идут дожди, поэтому у этих шин много негативного профиля, за счет чего они очень хорошо отводят воду и показывают хорошую маневренность на влажном покрытии. При этом бренд расположился в среднем ценовом сегменте.

Китайские производители очень подтянули качество шин. Такой бренд, как Sailun, имеет неплохую ходимость и приемлемое качество управляемости.

Чем опасны шины не по сезону?

«Всесезонка — несбывшаяся мечта автолюбителей, потому что невозможно сделать резиновую смесь, которая будет хорошо работать в минус 50 и в плюс 50», — отмечает Серебряков.

Резиновая смесь у тех шин, которые называют всесезонкой, работает максимум до минус 10 градусов, после за управляемость отвечает только рисунок покрышки. Соответственно у них хуже характеристики на разгон и торможение, чем у шин по сезону.

После плюс 25 градусов всесезонная шина подвергается повышенному износу, быстрее стирается протектор, и машина начинает плавать при маневрах.

Оптимальная температура для замены зимних шин на летние — среднесуточные 7 градусов по Цельсию.

Автомобилисты, которые полагают, что можно ездить летом на старых зимних покрышках, создают немало опасностей на дорогах.

«Шина — очень высоко температурно нагруженный элемент. Помимо того, что трется об асфальт, она близко расположена к тормозным дискам, которые тоже нагреваются. Если температура на улице плюс 25, то температура шины может доходить до 50-60 градусов. Зимняя шина рассчитана на температуру максимум плюс 10, после она просто будет плавиться. У покрышки начинает выделяться воск, какие-то консерванты, она может в любой момент выстрелить или подгорать», — говорит специалист.

На что влияет возраст шины?

«Сейчас очень популярен вопрос у покупателей: какого года шины. Так как распространено мнение, что покрышки старше года теряют свои свойства. Не нужно их бояться. Например, по российскому ГОСТу шина хранится пять лет, а может эксплуатироваться 10 лет, а Michelin провели исследования и доказали, что шина, выпущенная пять лет назад, не теряет свойства», — отмечает Серебряков.

Возраст самой свежей шины на российском рынке — восемь месяцев. Это связано с циклом производства и логистикой. Сейчас компании только начинают выпускать линейку шин 2021 года, затем примерно шесть месяцев они будут идти к нам. «Свежую шину Bridgestone можно купить только в Японии. Логистика поступления на склад — около года», — комментирует собеседник.

Шина возрастом больше двух лет будет иметь сероватый налет. Его бояться не нужно, это выходит воск, который при эксплуатации сотрется. Но если покрышка старше пяти лет, нужно ее внимательно осмотреть, чтобы не было трещин.

Контрактные шины гораздо опаснее. «Они поездили в Японии, а затем их привезли сюда и продают как настоящее японское качество. Но мы не знаем, в каких условиях шина эксплуатировалась, в каких условиях она хранилась. 99% набираются на авторазборах, где машины свалены друг на друга», — предостерегает он.

Сколько прослужат шины?

Производители автомобильной резины заявляют, что в среднем покрышка пройдет 18-25 тысяч километров, то есть ее должно хватать на три-четыре сезона.

Остаточный рисунок протектора должен быть не менее 4 миллиметров. Можно взять любую линейку, поставить в негативный профиль и посмотреть, сколько осталось.

Но если шина вся в мелких трещинах, ее обязательно надо менять, несмотря на сохранившийся протектор.

Срок службы зависит от хранения. Шины на дисках должны быть расположены горизонтально, без них — вертикально.

Почему стоит купить сейчас?

Во втором полугодии возможно подорожание резины, предупреждает представитель рынка. Это связано с тем, что правительство России вводит обязательную маркировку этого товара.

Это будет наклейка с OR-кодом, скорее всего, размещенная внутри камеры, по которой можно будет проследить весь путь шины — от производителя до магазина.

Пока точно не ясно, кто именно будет наносить наклейку, но в любом случае это потребует дополнительного оборудования, что в итоге скажется на конечной цене товара.