Россиянин умер от коронавируса на Кубе

Гражданин России скончался на Кубе от коронавируса, сообщается на сайте кубинского Минздрава. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Рано утром 26 марта скончался российский пациент 45 лет, который находился в больнице в критически-стабильном состоянии», — говорится в сообщении. Россиянин находился на искусственной вентиляции легких.

Также отмечается, что заболела еще одна россиянка 48 лет, которая контактировала с погибшим. Она находится в изоляции, ее состояние удовлетворительное. Кроме этого, ранее коронавирус подтвердили еще у одной россиянки на острове.

Всего на Кубе диагноз COVID-19 поставлен 67 пациентам, все они находятся в государственных клиниках.