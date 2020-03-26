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Россиянин умер от коронавируса на Кубе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © gov.cn

Гражданин России скончался на Кубе от коронавируса, сообщается на сайте кубинского Минздрава. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Рано утром 26 марта скончался российский пациент 45 лет, который находился в больнице в критически-стабильном состоянии», — говорится в сообщении. Россиянин находился на искусственной вентиляции легких.

Также отмечается, что заболела еще одна россиянка 48 лет, которая контактировала с погибшим. Она находится в изоляции, ее состояние удовлетворительное. Кроме этого, ранее коронавирус подтвердили еще у одной россиянки на острове.

Всего на Кубе диагноз COVID-19 поставлен 67 пациентам, все они находятся в государственных клиниках.

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protarr27

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-Керя-

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