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Взрыв в жилом доме прогремел в Магнитогорске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Взрыв произошел в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Магнитогорске, два человека погибли, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки бытового газа, после чего начался пожар, который охватил шесть квартир на втором, третьем и четвертом этажах. Из здания эвакуировали более 30 человек.

Пожар локализовали, по оценке экспертов несущие конструкции дома не были разрушены. Предположительно, бытовой газ взорвался в квартире, где находились пожилая женщина и ребенок полутора лет. Они находятся в реанимации.

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