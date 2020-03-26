Золотые слитки потеряли при погрузке в самолет

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге золотые слитки, по данному факту начата проверка, сообщает пресс-служба аэропорта.

«Груз в полном объеме доставлен клиенту. В настоящее время проводится служебное расследование», — уточняется в сообщении.

По предварительным данным, слитки выпали с погрузочной тележки, их стоимость оценивается в 58 миллионов рублей. Посторонние предметы заметили другие грузчики, которые вызвали охрану.

Telegram-канал «112» утверждает, что золото принадлежит Красноярскому заводу, его якобы перевозили в Лондон. Однако в пресс-службе Красноярского завода цветных металлов сообщили РБК, что занимаются исключительно переработкой драгоценного металла.