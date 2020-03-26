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Золотые слитки потеряли при погрузке в самолет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге золотые слитки, по данному факту начата проверка, сообщает пресс-служба аэропорта.

«Груз в полном объеме доставлен клиенту. В настоящее время проводится служебное расследование», — уточняется в сообщении.

По предварительным данным, слитки выпали с погрузочной тележки, их стоимость оценивается в 58 миллионов рублей. Посторонние предметы заметили другие грузчики, которые вызвали охрану.

Telegram-канал «112» утверждает, что золото принадлежит Красноярскому заводу, его якобы перевозили в Лондон. Однако в пресс-службе Красноярского завода цветных металлов сообщили РБК, что занимаются исключительно переработкой драгоценного металла.

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Топ комментариев

protarr27

А что тут чекистского? Эти меры приняты уже во всём мире, мы последние. Или Трамп и Макрон тоже чекисты?...

-Керя-

Вспоминается мульт "Золотая антилопа" где раджа кричал -мало ещё ещё...

HAAN27

Думаешь сбер когда-нибудь скажет "хватит, всё..." ?

oriom

Даже если не работаем, то потом разгребаем, что накопилось

Jek

1. Если у тебя есть нефтеперерабатывающий завод - ты не будешь хранить деньги в банке. Ты будешь вкладывать...