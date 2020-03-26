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Ученые смоделировали «разворот времени»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Международная команда исследователей попыталась смоделировать «поворот времени» с использованием трех черных дыр, вращающихся друг вокруг друга.

Ученые отмечают, что большинство законов физики теоретически допускают движение времени в любом направлении, а значит — путешествий в прошлое. Однако в реальности повернуть время вспять невозможно, пишет Phys.org.

Отсутствие симметрии времени специалисты объясняют статистическим расхождением в результате взаимодействия большого количества частиц. Новые данные показывают, что для нарушения временной симметрии достаточно всего лишь трех частиц.

Для доказательства ученые использовали математическую модель трех черных дыр, которые вращаются друг рядом с другом и влияют друг на друга. Для модели провели две симуляции, в одной из которых черные дыры сближались и проходили рядом, а затем удалялись.

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Вторая симуляция стартовала с конечной точки первой симуляции. Ученые пытались повернуть время вспять и вернуть черные дыры по тем же траекториям движения в исходное положение, то есть в состояние покоя, из которого они изначально отправились в путь.

Оказалось, что вернуть черные дыры обратно невозможно, даже если использовать для расчетов невероятно точные числа с более чем ста знаками после запятой. Такой результат объяснили с помощью концепции Планка.

По мнению исследователей, движение трех черных дыр настолько хаотичное, что на него будет влиять даже нечто меньшее, чем планковская длина. Помехи размером с планковскую длину нарушают симметрию времени, делая невозможным обратное течение времени.

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