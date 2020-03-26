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Вернувшийся из Австрии красноярец заразил коронавирусом троих

Источник:
Sibnet.ru
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Три человека в Красноярске заразились от приехавшего из Австрии местного жителя, сообщила пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

«Всего восемь заболевших, включая всех выздоровевших. Пять вернулись из-за границы. Трое контактных из близкого окружения. Тяжелых нет», — сообщила пресс-секретарь управления Наталья Краснопеева.

Всего в Красноярском крае зафиксировано восемь случаев заражения. Состояние заболевших удовлетворительное, они находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. Медики выявляют и обследуют контактных лиц.

Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Красноярского края. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на контроле.

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Топ комментариев

-Керя-

Вспоминается мульт "Золотая антилопа" где раджа кричал -мало ещё ещё...

protarr27

А что тут чекистского? Эти меры приняты уже во всём мире, мы последние. Или Трамп и Макрон тоже чекисты?...

HAAN27

Думаешь сбер когда-нибудь скажет "хватит, всё..." ?

velam

Этот налог не коснется большей части россиян )

Uynachalnica

Че, буквы забыл после транквилизаторов?