Зараженный коронавирусом томич оказался без признаков болезни

Фото: © Департамент здравоохранения Томской области
Новый случай заболевания коронавирусом подтвердился в
Томской области, у зараженного COVID-19
признаков болезни не наблюдается, сообщила пресс-служба регионального
депздрава.
«Пациент изолирован, его самочувствие удовлетворительное. Он
не входит в группу риска. Симптомов заболевания на данный момент нет», — сказал
о заболевшем вице-губернатор по социальной политике Иван Деев Иван Деев.
Инфицированный недавно вернулся из Европы. Он стал вторым заболевшим в Томской области.
Всего в регионах Сибири коронавирусом заболели 23
человека, из них пятеро уже выздоровели. В Омской области, Алтайском крае, республиках
Тывы и Алтай случаев заражения коронавирусом зарегистрировано с начала эпидемии
не было.