Зараженный коронавирусом томич оказался без признаков болезни

Новый случай заболевания коронавирусом подтвердился в Томской области, у зараженного COVID-19 признаков болезни не наблюдается, сообщила пресс-служба регионального депздрава.

«Пациент изолирован, его самочувствие удовлетворительное. Он не входит в группу риска. Симптомов заболевания на данный момент нет», — сказал о заболевшем вице-губернатор по социальной политике Иван Деев Иван Деев.

Инфицированный недавно вернулся из Европы. Он стал вторым заболевшим в Томской области.

Всего в регионах Сибири коронавирусом заболели 23 человека, из них пятеро уже выздоровели. В Омской области, Алтайском крае, республиках Тывы и Алтай случаев заражения коронавирусом зарегистрировано с начала эпидемии не было.