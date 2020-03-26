Коронавирус у жительницы Хакасии проявился через 11 дней

Второй случай заражения коронавирусом подтвердился в Хакасии, сообщил Минздав республики в четверг. Женщина находится под круглосуточным наблюдением врачей.

Женщина посещала Италию и Францию. 15 марта она прибыла из Москвы в Абакан и сразу же была отправлена на карантин.

При первичном обследовании на коронавирус результат был отрицательный, но лабораторные исследования дали положительный результат. Все, кто контактировал с заболевшей, также находятся под наблюдением врачей.

Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Хакасии 17 марта. Он был выявлен у жителя республики, вернувшегося из Германии. Он находится на лечении в одной из больниц республики.

По данным республиканского Минздрава на 25 марта, в регионе на карантине находятся 578 человек, из них в больнице — 15.

С начала эпидемии COVID-19 в Сибири зафиксировано 23 случая заражения, пятеро выздоровели, умерших нет.